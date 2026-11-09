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Emergenza abitativa, famiglia di Treviso sfrattata va a dormire in macchina

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Il calcolo dei canoni di edilizia residenziale pubblica ha subito una profonda revisione con il passaggio dai vecchi scaglioni di reddito al modello basato sull’Isee-Erp (Edilizia residenziale pubblica) introdotto dalla riforma del 2017. 🔴🆕Aggiungi Demografica alle fonti preferite e non dimenticare di seguire il canale Youtube di Adnkronos per altre video notizie #sfratto #treviso #ater


Pubblicato il 9 Novembre 2026

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