Attualità
Emergenza abitativa, famiglia di Treviso sfrattata va a dormire in macchina
Il calcolo dei canoni di edilizia residenziale pubblica ha subito una profonda revisione con il passaggio dai vecchi scaglioni di reddito al modello basato sull’Isee-Erp (Edilizia residenziale pubblica) introdotto dalla riforma del 2017. 🔴🆕Aggiungi Demografica alle fonti preferite e non dimenticare di seguire il canale Youtube di Adnkronos per altre video notizie #sfratto #treviso #ater
Pubblicato il 9 Novembre 2026