Emanuele Salines: “A Benevento senza timore e per giocarcela”

I Satanelli reduci da tre vittorie di fila, l’ultima anche di spessore contro il Crotone sabato sera al “Vigorito” sfideranno la seconda in classifica, il Benevento ma dovranno continuare sulla strada intrapresa, non solo per allontanare definitivamente la zona playout ma per tentare ancora la strada che la porterebbe a conquistare un piazzamento nei playoff. La decima posizione utile, attualmente dista soltanto quattro lunghezze a davanti ci sono ben tre pretendenti che dovranno pur commettere qualche passo falso. Vietato però basarsi sugli altri se non su quello che si compie ed i rossoneri andranno a Benevento per continuare la scia intrapresa. Tra i protagonisti e miglior realizzatore insieme a Tonin, c’è Emanuele Salines che era già stato a Foggia giovanissimo e vi è ritornato ed in questa stagione ha già messo a referto cinque reti. IL giocatore ieri ha parlato in conferenza stampa ed ha detto la sua: “I tre risultati non ci devono far sedere, anzi! Come ogni partita ci crediamo ed abbiamo una spinta in più. Andremo a Benevento senza alcun timore reverenziale e per fare la nostra partita, concentrati sino alla fine”. Sul rapporto con la tifoseria foggiana, sul cambio dei tecnici avvicendatisi e sul suo rendimento personale e collettivo, il difensore ha proseguito la sua disamina: “A Foggia c’è una tifoseria caldissima che ti dà tanto. Dobbiamo tirarci fuori dalla situazione in cui stiamo il prima possibile e le vittorie sono tutte belle, oltre a dare morale e forza alla squadra. Certamente non mi era ancora capitato di cambiare così tanto gli allenatori, ma fa parte dei giochi. Siamo un gruppo unito e fantastico. Il mio bilancio personale della stagione è positivo anche se può sempre migliorare. Sono altrettanto contento delle reti segnate (cinque , ndr) e spero di farne altre. La squadra ora è più serena ma dobbiamo rimanere sempre concentratissimi sino alla fine”. Sino all’ultima goccia di sudore e triplice fischio, come i tifosi cantano. L’arbitro che dirigerà Benevento-Foggia alle 20.45 al “Vigorito” sarà Roberto Lovison della sezione di Padova. Quest’oggi alle 17.30 parlerà il tecnico mister Cudini. (Ph. WeSport24).

M.I.



Pubblicato il 1 Marzo 2024