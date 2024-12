Emanuela Orlandi, fratello Pietro: “Papa non mi incontra, dice di avere troppi occhi addosso”

(Adnkronos) – “Ho provato a chiedere un incontro a Papa Francesco, l’ultima volta un mese fa, ma la sua risposta, assurda e ingiustificabile, è che non può perché ha troppi occhi puntati addosso”. Lo ha detto Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la 15enne cittadina vaticana sparita nel nulla il 22 giugno del 1983 a Roma. Orlandi è ospite in studio stasera a FarWest su Rai3, la trasmissione condotta da Salvo Sottile, di cui è stata fatta questa anticipazione. In passato Orlandi incontrò brevemente il Papa pochi giorni dopo la sua elezione nel 2013 e il Santo Padre gli avrebbe detto che la sorella era “in cielo”. Nella puntata di FarWest in onda stasera anche un’intervista esclusiva a un ex dipendente del ministero della difesa che parla per la prima volta in tv e che rilancia la pista del volo organizzato dai servizi per condurre la ragazza a Londra. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Dicembre 2024