Elton John: “Non posso più vedere i miei figli giocare a rugby o a calcio”

(Adnkronos) – Lo scorso settembre Elton John ha annunciato su Instagram di aver contratto un'infezione agli occhi nel sud della Francia e che da allora la sua vista è stata compromessa. Ora la 78enne rockstar britannica ha parlato dell'entità dei suoi problemi oculari in un'intervista al quotidiano londinese 'The Times'. Rivolto al giornalista che lo intervistava, ha detto: "Ti vedo, ma non posso guardare la tv, non posso leggere. Non posso vedere i miei figli giocare a rugby e a calcio". L'artista ha reagito emotivamente alla perdita della vista, ha spiegato. "Ma bisogna abituarsi", ha commentato, dicendosi felice della sua vita: "Ho ancora la mia meravigliosa famiglia e riesco ancora a vedere un po' qui", ha detto la leggenda del pop, indicando il suo occhio sinistro al giornalista del 'Times'. "Quindi ti dici: continua ad andare avanti". Sir Elton John ha due figli con il marito David Furnish ed è appena tornato sulla scena con un nuovo album, 'Who Believes in Angels?', con duetti con la cantante statunitense Brandi Carlile. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2025