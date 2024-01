Elon Musk: “La droga? Se mi facesse lavorare meglio…”

(Adnkronos) – "Mi sono drogato? Visti i risultati, dovrei continuare a farlo". Elon Musk non sembra scosso dal contenuto di un articolo del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano statunitense, il magnate avrebbe assunto 'in carriera' sostanze di ogni tipo: dai funghi allucinogeni alla ketamina, fino all'Lsd. Nessun mistero invece sull'uso di marijuana in pubblico. Le performance del numero 1 di X e Tesla, secondo il Wall Street Journal, sarebbero motivo di preoccupazione per i manager delle due compagnie. Il contenuto dell'articolo rimbalza su siti, tv e – ovviamente – su X: nel suo salotto virtuale, Musk non si esime da commentare la notizia, sollecitato dai suoi follower. Un utente, in particolare, informa il magnate: in Italia, scrive, le tv rilanciano la notizia. Musk non si scompone e commenta con un paio di post in risposta. "Se le droghe davvero fossero utili per aumentare la mia produttività nel tempo, le prenderei senz'altro", scrive il magnate. Musk, dice, ha fatto tutto quello che ha fatto "mentre portavo Tesla ad essere la compagnia produttrice di auto al top per valore nel mondo e contemporaneamente portavo SpaceX ad essere la società spaziale al top per valore. Qualsiasi cosa io stia facendo, dovrei senz'altro continuare a farla". Non manca, però, una stoccata al WSJ in un altro messaggio: "TMZ ha standard enormemente più alti rispetto al WSJ in realtà", scrive facendo riferimento al noto sito di gossip. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Gennaio 2024