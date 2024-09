Elon Musk: “Harris oltre le aspettative, ma Trump lavorerà meglio”

(Adnkronos) – "Anche se non ritengo che i conduttori del dibattito siano stati imparziali con Donald Trump, Kamala Harris stasera ha superato le aspettative della maggior parte delle persone". Parola di Elon Musk, sostenitore del tycoon, che su X analizza il duello tv tra la dem e l'ex presidente Usa in corsa per la Casa Bianca. "Detto questo – aggiunge il patron Tesla -, quando si tratta di fare le cose, e non solo di dire belle parole, credo fermamente che Trump farà un lavoro molto migliore. Dopotutto se Kamala può fare grandi cose, perché non le ha fatte? Biden si presenta raramente al lavoro, quindi è sostanzialmente già lei a comandare. La domanda è questa – incalza Musk -: vogliamo che le tendenze attuali continuino per altri 4 anni oppure vogliamo un cambiamento?". In caso di vittoria del tycoon alle presidenziali Usa di novembre, Musk svolgerebbe per la Casa Bianca il ruolo di guida della commissione per la verifica dell'operato del governo di Donald Trump. Ad annunciarlo era stato lo stesso ex presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi, spiegando di aver accettato la proposta di Musk di creare la commissione, aggiungendo che a guidarla sarà proprio il Ceo di Tesla. “Su suggerimento di Elon Musk, che mi ha dato il suo pieno e totale appoggio, creerò una commissione per l'efficienza del governo per condurre una valutazione completa delle finanze e delle prestazioni dell'intero governo federale”, ha dichiarato. “E Elon, visto che non è troppo impegnato, ha accettato di dirigere questa task force”, ha rivelato l'ex presidente degli Stati Uniti durante un evento all'Economic Club di New York. “Dobbiamo farlo. Non possiamo continuare come stiamo facendo ora”, ha aggiunto Trump in un discorso in cui ha affrontato altre questioni come l'imposizione di dazi sulle importazioni o il taglio permanente delle tasse, se raggiungerà la Casa Bianca. In risposta, Musk ha scritto sul suo account X di essere "disposto a servire gli Stati Uniti se se ne presentasse l'opportunità" e che lo farebbe senza necessità di stipendio, titolo o riconoscimento. Il mese scorso Musk ha proposto, durante una conversazione con Trump trasmessa in diretta streaming su X, la possibilità di creare una commissione di controllo per garantire che il denaro dei contribuenti sia speso correttamente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Settembre 2024