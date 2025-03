Elon Musk, è nato il 14esimo figlio: l’annuncio sui social e la scelta del nome

(Adnkronos) –

Elon Musk è diventato papà per la 14esima volta. È il quarto figlio che l'imprenditore 53enne ha avuto con Shivon Zilis, direttrice di Neuralink. Ad annunciarlo è stata proprio la compagna di Musk, che su X ha dato il benvenuto al figlio Seldon Lycurgus. "Abbiamo discusso con Elon e, nella data del primo compleanno della bellissima Arcadia, abbiamo ritenuto che fosse meglio condividere direttamente anche il nostro meraviglioso e incredibile figlio Seldon Lycurgus. Ha il fisico di un colosso e un grande cuore d'oro. Lo amo tanto", questo il post pubblicato da Shivon su X. Non è tardata ad arrivare la replica del proprietario di X che ha aggiunto un cuore rosso. Musk e Zilis hanno già due gemelli, Strider e Azure, e una figlia di un anno, Arcadia. Con le predenti relazioni Musk ha avuto già altri figli: sei con Justine Wilson, sua ex moglie: Nevada Alexander, morto a soli 10 settimane. I gemelli Griffin e Xavier (ora Vivian Jenna Wilson). E i trigemini Kai, Saxon e Damian. Con la cantante Grimes, ha avuto X AE A-XII (baby X), Y (precedentemente Exa Dark Sideræl) e un figlio di nome Techno Mechanicus (Tau). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Marzo 2025