Elon Musk e l’inquietante sfilata dei robot: ecco Optimus, l’umanoide che ci aiuterà a fare tutto

(Adnkronos) – Un battaglione di robot in tutto e per tutto somiglianti a esseri umani che sfilano sul palco. Elon Musk all'evento We robot presenta Optimus, l'umanoide che come un perfetto maggiordomo è in grado di servire a tavola, pulire la cucina, annaffiare le piante, scaricare la macchina dai bagagli e persino intrattenere i ragazzi partecipando a giochi da tavolo. Sembra fantascienza ma è ormai realtà. Non si sa ancora quando Optimus arriverà sul mercato ma il prezzo di quello che il patron di Tesla definisce "un assistente personale" è stato già fissato: costerà tra i 20 e i 30mila dollari. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Ottobre 2024