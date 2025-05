Elon Musk e il futuro: “Rimango con Tesla, se non muoio”

(Adnkronos) –

"Mi vedo ancora Ceo della Tesla tra 5 anni? Sì. Se non muoio…". Elon Musk non ha nessuna intenzione di abbandonare la guida di Tesla, nonostante i risultati poco brillanti ottenuti dall'azienda nell'ultimo periodo. "L'Europa è il nostro mercato più debole, siamo forti in tutti gli altri mercati. Le vendite stanno andando bene, la situazione è già cambiata rispetto rispetto al calo delle vendite. E il mercato ha recepito questo cambiamento. Rispetto allo scorso anno, le vendite sono in calo in Europa ma questo vale per tutti i costruttori", dice il magnate in collegamento con il Qatar Economic Forum. Musk sinora è stato un punto di riferimento nell'amministrazione del presidente Donald Trump. Il numero 1 di Tesla, X e Space X è alla guida del Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa. In prospettiva, Musk tornerà ad occuparsi delle proprie aziende e abbandonerà progressivamente l'impegno nell'amministrazione. "Viaggio molto. Ora sono a Houston, domani sarò a Washington. Ieri mattina ero nella Silicon Valley e ieri sera a Los Angeles. Domani vedo il presidente, poi torno nella Silicon Valley in serata. Lavoro un paio di giorni a settimana per il governo? Sì, corretto". Per Musk, non si configura nessun conflitto di interessi per il suo ruolo nell'amministrazione: "Sono un consigliere, non ho poteri formali. Il presidente può decidere se ascoltare o meno i miei consigli". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Maggio 2025