Elon Musk a sorpresa col figlio alla Galleria Borghese accolto da Sangiuliano – Foto/Video

(Adnkronos) – Elon Musk è arrivato a sorpresa nel pomeriggio alla Galleria Borghese (Video). Accolto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, l'amministratore delegato di Tesla si è presentato accompagnato da una piccola delegazione e con in braccio uno dei figli (Foto). All'ingresso, a quanto apprende l'Adnkronos, il ministro ha insistito per pagare personalmente i ticket d'entrata. Nel corso della visita al museo, l'imprenditore sudafricano, affiancato dalla direttrice del Museo Francesca Cappelletti, dal titolare del dicastero di via del Collegio Romano, dal capo segreteria Manuele Merlino e dallo staff del Ministero, è rimasto affascinato dai capolavori presenti all'interno della Galleria e si è fermato ripetutamente per immortalarli con il telefonino. Il ministro Sangiuliano ha poi regalato a Musk le biografie da lui scritte su Reagan e di Xi Jinping, altri libri d'arte sul Museo e degli speciali calzini realizzati da Gallo e ispirati alle opere presenti nella Galleria Borghese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Dicembre 2023