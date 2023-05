Elon Musk a Pechino, ceo Tesla a colloquio con ministro Esteri

(Adnkronos) – Il ceo di Tesla e proprietario di Twitter, Elon Musk, ha incontrato a Pechino il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang. Secondo quanto riferito dalla diplomazia cinese, Qin ha affermato che lo sviluppo della Cina è un'opportunità per il mondo intero e Pechino continuerà a promuovere l'apertura verso le aziende che hanno respiro globale, inclusa la Tesla. "Relazioni Cina-Usa sane, stabili e costruttive sono vantaggiose non solo per entrambi i Paesi, ma per il mondo intero", ha aggiunto il ministro, mentre dal canto suo Musk ha sostenuto che Tesla si oppone all'interruzione della produzione e delle catene di approvvigionamento ed è pronta a continuare a espandere il proprio business in Cina. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Maggio 2023