Elodie compie 35 anni: “Soffro da sempre il mio compleanno, ieri sera ho pianto”

(Adnkronos) –

Elodie spegne oggi, 3 maggio, 35 candeline. La cantante sui social ha condiviso il suo stato d'animo, confidando ai fan di "soffrire molto il giorno del compleanno". "Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre. Infatti, ieri ho pianto un po' prima di addormentarmi. Però sto bene, sono felice. Daje!". Questa la confessione di Elodie fatta via social ai suoi fan, ringraziandoli per gli auguri. Ma la felicità della cantante è tutta per il suo nuovo album 'Mi ami mi odi', mentre si prepara a incontrare il suo pubblico con l''Elodie The Stadium Show', l'8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno al Maradona di Napoli, sarà la prima donna a esibirsi sul palco dello stadio napoletano. Classe 1990, all'anagrafe Elodie Di Patrizi, nata a Roma, nel quartiere Quartaccio, da padre italiano (un artista di strada e insegnante) e da madre francese creola (cubista ed ex modella). I suoi genitori si sono separati quando lei e la sorella minore Fey erano piccole. Crescere in periferia non è stato semplice, ha raccontato: "Il mio quartiere mi ha dato e mi ha tolto tanto. Non parlo solo delle privazioni materiali, come non avere l'acqua calda o non arrivare a fine mese, ma parlo anche della voglia e del coraggio di sognare. Tante volte non mi sono data una possibilità: non ho finito il liceo, non ho preso il diploma, non ho preso la patente e non ho studiato canto. Ho sbagliato, lo so. Ma è difficile in certi contesti riuscire a focalizzarsi su quello che vuoi essere da grande veramente, qual è il tuo sogno e che cosa puoi fare di te", aveva detto sul palco dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo, che l'ha vista tra le co-conduttrici al fianco di Amadeus. Ha frequentato il liceo psico-socio-pedagogico a Roma fino al quinto anno, abbandonandolo a un mese dalla maturità. A 18 anni ha fatto un provino per entrare a 'X Factor', ma è stata esclusa da Simona Ventura poco prima dei live show. Diciannovenne si è trasferita a Lecce, dove ha lavorato come cameriera e poi nelle discoteche come cubista e, in seguito, come corista. Nel 2015 è entrata nella 15esima edizione di 'Amici di Maria De Filippi': si è classificata al secondo posto, vincendo il premio della Critica e quello di Rtl 102.5. Due anni dopo, nel 2017, si è presentata a Sanremo con il brano 'Tutta colpa mia', con cui si è classificata all'ottavo posto. Poi nel 2020 con 'Andromeda', classificandosi al settimo posto, nel 2023 con 'Due' al nono e nel 2025 con 'Dimenticarsi alle 7' al dodicesimo. Diventate tutte delle hit, insieme a 'Bagno a mezzanotte', 'Black Nirvana', 'Tribale', 'Ciclone', 'Ok. Respira', 'Vertigine', 'Pazza musica' in duetto con Marco Mengoni, 'La coda del diavolo' con Rkomi', 'Pensare male' con i The Kolors. Nella carriera di Elodie non c'è spazio solo per la musica. Dopo aver interpretato sé stessa nel film 'Non c'è campo' (2017) di Federico Moccia, l'artista ha esordito come attrice in 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa nel 2022, interpretando la prima pentita della mafia garganica. Presentato alla 79esima edizione Mostra del Cinema di Venezia, il film le ha fatto vincere il David di Donatello alla Miglior canzone originale per 'Proiettili (Ti mangio il cuore)', da lei interpretato insieme a Joan Thiele. Di recente, è apparsa sul grande schermo nel thriller erotico 'Gioco pericoloso' di Lucio Pellegrini, al fianco di Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. A maggio, calcherà per la prima volta il tappeto della Croisette per presentare 'Fuori' di Mario Martone, in Concorso al 78esimo Festival di Cannes. Il film, interpretato anche da Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi, Francesco Gheghi, è ambientato nella Roma nel 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l'incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere. 'Fuori' arriva dal 22 maggio nelle sale con 01 Distribution. Ad andare a 'gonfie vele' non è solo la carriera, ma anche la relazione con il pilota motociclistico Andrea Iannone. "Ci amiamo molto e ci supportiamo a vicenda. E' una relazione matura, fatta di comprensione, di abbracci e di amore. Questa è la mia relazione della vita. Andrea è una persona molto forte, abbiamo delle fragilità in comune, ci capiamo e io sono orgogliosa della sua capacità di sostenere il dolore", ha dichiarato Elodie qualche settimana fa a 'Verissimo'. Iannone è arrivato dopo la fine con la relazione con il collega Marracash, che ha conosciuto collaborando alla hit 'Margarita'. Ancor prima, Elodie ha avuto una relazione con il cantautore Lele Esposito, conosciuto nella scuola di 'Amici'. (di Lucrezia Leombruni) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Maggio 2025