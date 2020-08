Elodie a Sant’Agata di Puglia

Si aggiunge un appuntamento al calendario di “This is Summer”, i live estivi di Elodie, prodotti da Vivo Concerti. A Sant’Agata di Puglia, venerdì 21 agosto, Elodie si esibirà all’interno della manifestazione “Sul Palco delle Puglie 2020”. La giovane interprete romana ha già portato il proprio repertorio di successi in Valle D’Aosta, sabato 18 luglio, in occasione del Musicastelle Outdoor 2020, e all’Indiegeno Fest di Patti (ME), mercoledì 5 agosto, presso il Teatro Tindari. Oltre alla data appena annunciata a Sant’Agata di Puglia, Elodie proseguirà il suo viaggio per l’Italia domenica 30 agosto, durante il “Memorial Alessandro Troiani” ad Ascoli Piceno, dove ci sarà una special performance, insieme a Dardust e Mahmood, canterà poi a Catania, giovedì 3 settembre, presso Villa Bellini, e accanto a lei ci sarà la giovanissima Chadia Rodriguez. L’ultimo appuntamento sarà a Sammichele di Bari, domenica 13 settembre, in occasione del Sammichele Music Festival, nella stessa serata sarà sul palco anche l’amico e collega Stash.

Elodie, con quasi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, è una delle protagoniste dell’estate 2020 grazie al singolo “Guaranà” e alla collaborazione in “Ciclone” di Takagi & Ketra, entrambe certificate disco d’oro e tra le canzoni più ascoltate della stagione. Il suo ultimo album “This is Elodie”, contenente hit degli ultimi due anni come “Nero Bali” (doppio disco di platino), “Pensare Male” dei The Kolors (disco di platino), “Margarita” (doppio disco di platino), “Andromeda” (disco d’oro) e l’ultimissima “Guaranà” (disco d’oro), è stato da poco certificato disco d’oro, ottenendo il titolo di unico album di un’artista donna pubblicato nel 2020 ad essere nella Top20 dei dischi più venduti nel primo semestre dell’anno.

