“Elisoccorso insufficiente tra Monti Dauni e Gargano”

“Garantire il diritto alla salute significa assicurare a tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivano, un accesso tempestivo ed efficace alle cure. È per questo che abbiamo presentato un’interrogazione ai Ministri della Salute e dell’Interno sulla grave carenza di elisuperfici nei territori dei Monti Dauni e del Gargano”.

Lo dichiarano i senatori Fallucchi e Zullo, firmatari dell’atto parlamentare che accende i riflettori su una criticità strutturale che penalizza fortemente le aree interne della provincia di Foggia.

“Si tratta di territori straordinari sotto il profilo ambientale e produttivo, ma segnati da fragilità infrastrutturali evidenti. In queste aree, dove le distanze dagli ospedali e la complessità della viabilità possono fare la differenza tra la vita e la morte, l’elisoccorso rappresenta un presidio essenziale, soprattutto per le emergenze tempo-dipendenti”.

I senatori evidenziano come molti comuni siano ancora privi di elisuperfici adeguate o non dispongano di strutture operative nelle ore notturne: “Una condizione inaccettabile che crea una disparità reale nell’accesso ai livelli essenziali di assistenza. Non possiamo permettere che vivere in un’area interna significhi avere meno diritti”.

Fallucchi e Zullo richiamano inoltre il ruolo di queste infrastrutture anche sul piano della sicurezza:

“Nel Gargano, area particolarmente esposta a incendi boschivi e criticità ambientali, la presenza di una rete efficiente di elisuperfici è fondamentale anche per supportare le attività di soccorso e protezione civile, in coordinamento con il Ministero dell’Interno e i Vigili del Fuoco”.

Da qui la richiesta al Governo: “Chiediamo misure concrete e un piano straordinario, da realizzare in sinergia con la Regione Puglia, per potenziare e adeguare le elisuperfici, garantendone l’operatività H24. Servono risorse dedicate e una programmazione strutturale che superi la logica dell’emergenza”.

Infine, i due senatori propongono un rafforzamento del coordinamento istituzionale:“ È necessario attivare tavoli territoriali, anche presso le Prefetture, per individuare le priorità e accelerare gli interventi. Investire nelle aree interne significa garantire sicurezza, diritti e futuro alle comunità”.



Pubblicato il 23 Aprile 2026