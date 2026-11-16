Attualità

Elisa dedica ‘Eppure sentire’ a Monica, la fan morta prima del suo concerto a Bologna

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
“E’ la canzone che Monica avrebbe voluto sentire”. Elisa, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, ha deciso di cantare ‘Eppure sentire’, brano preferito della fan morta a Bologna poco prima del suo concerto. “Ho sentito il marito, Alessandro, che saluto perché so che ci sta guardando insieme ai suoi figli, e mi ha detto che questa era la sua canzone preferita che io le dedico”. “Io sono qui solo per mandare alla sua famiglia un pensiero, una preghiera”, aggiunge Elisa. 

 

 

Monica è morta dopo essersi sentita male poco prima dell’inizio dell’esibizione dell’artista all’Estragon di Bologna sabato sera: avrebbe avuto un arresto cardiaco. I sanitari l’hanno soccorsa e portata fuori dal locale in barella per il trasporto in ambulanza al Sant’Orsola, ma i tentativi di rianimarla sarebbero stati vani. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Salus tv n° 44 del 4 novembre 2026

21 minuti fa

Perrone (Fondazione Aiom), ‘consapevolezza e speranza devono accompagnare i progressi

36 minuti fa

Salus tv n° 45 dell’11 novembre 2026

42 minuti fa

Cyberattacchi, Tajani: “Evitare di avere paura, governo non è affatto inerme”

49 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio