Attualità

Elisa Claps, il fratello Gildo a ‘Chi l’ha visto?’: “Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità". Lo ha rivelato in diretta a 'Chi l'ha visto?' Gildo, il fratello di Elisa Claps, la 16enne scomparsa nel 1993 i cui resti furono trovati nel sottotetto della chiesa della SS. Trinità nel 2010.  Danilo Restivo, poi condannato per l'omicidio a 30 anni, si era intanto trasferito in Gran Bretagna, dove nel 2002, a Bournemouth, ha ucciso la vicina Heather Barnett. Per questo omicidio sta scontando una pena di almeno 40 anni inflitta da un corte britrannica. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Wimbledon, lo scherzo di Djokovic e la raccattapalle trema

21 minuti fa

Civitanova Marche, 62enne ucciso a coltellate in casa

1 ora fa

Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline, acquisto record

1 ora fa

Mondiali, Belgio-Senegal – Diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio