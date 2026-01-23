Eliot Spizzirri, chi è l’avversario di Sinner agli Australian Open

Attualità

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open 2026. Sabato 24 gennaio il tennista azzurro sfida lo statunitense Eliot Spizzirri – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. I due tennisti non si sono mai incrociati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi la loro prima partita da avversari. Ma chi è Spizzirri?
  Eliot Spizzirri è un tennista statunitense di 24 anni, classe 2001, che occupa al momento la posizione numero 85 nel ranking Atp. Nato a Greenwich, in Connecticut, ha origini italiane, con alcuni parenti originari della Calabria. Spizzirri ha iniziato a giocare da giovane, costruendo la sua carriera al college, in particolare all'Università del Texas. Inizia a scalare il circuito fino al debutto tra i professionisti, ma è proprio agli Australian Open 2026 che tocca il suo massimo risultato in uno Slam, raggiungendo il terzo turno. Risultato che gli è già valso il suo best ranking della carriera, entrando in top 100 e diventando, come detto, numero 85 del mondo.   
