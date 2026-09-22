Elicottero scompare nel nulla durante una tempesta, a bordo il cantante Rick Sollo e Bruno Avelar: ricerche in corso

(Adnkronos) – Ore di apprensione in America Latina dove da ieri risulta disperso un elicottero con a bordo – tra gli altri – Rick

Sollo e l'amico e imprenditore Bruno

Avelar. Entrambi molto vicini alla star del calcio brasiliano Neymar, sono in corso le ricerche del velivolo e dei suoi passeggeri. Insieme a loro pare viaggiassero altre due persone, incluso il pilota. Le operazioni sono concentrate in particolare nella regione di Urubici, in Brasile. L'elicottero, un Bell 430 a sette posti, come riferito dal quotidiano O Globo e poi anche dal The Mirror, ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo nel pomeriggio di lunedì 21 settembre durante un temporale, dopo essere decollato da Porto Belo, nello stato meridionale di Santa Catarina. Era diretto a Sã﻿o Joaquim. L'allarme è scattato intorno alle 16 ora locale. Le autorità hanno confermato che a bordo del velivolo si trovava Rick Sollo, al secolo Geraldo Antonio de Carvalho, 59enne cantante, autore e produttore del duo country Rick & Renner. Quest'ultimo, in un post condiviso ieri sulle proprie pagine social, ha chiesto ai fan di pregare per il suo amico: "In questo momento di angoscia e incertezza, ci uniamo in pensieri positivi e preghiere per le ricerche dell'elicottero su cui viaggiava Rick. Che le squadre di ricerca abbiano forza e saggezza e che arrivino presto buone notizie. Manteniamo viva la fede e la speranza".

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Pubblicato il 22 Settembre 2026