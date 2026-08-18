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Elicottero precita sull’isola greca di Sifnos, 3 morti: tra le vittime una coppia in viaggio di nozze

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(Adnkronos) – Quella che doveva essere la loro luna di miele si è trasformata in tragedia per una giovane coppia inglese. Alexander Cromie e Marie Ebert sono infatti stati identificati come due delle tre vittime di un incidente avvenuto sull'isola greca di Sifnos, dove ieri l'elicottero a bordo del quale i due stavano viaggiando è precipitato per cause ancora in via di accertamento. Non ce l'ha fatta nemmeno il pilota del velivolo, Giorgos Raiko. Stando a quanto riporta il quotidiano britannico Daily Mail, l'elicottero privato avrebbe avuto un guasto meccanico pochi istanti prima dell'atterraggio (non dopo i decollo, come era emerso in un primo momento), schiantandosi al suolo vicino a un eliporto di Sifnos. Per i due passeggeri a bordo, che stavano trascorrendo in Grecia il loro viaggio di nozze, e per il pilota, un ufficiale in pensione dell'Aeronautica militare greca, non c'è stato nulla da fare.  La coppia, che viveva a Londra, aveva noleggiato un aerotaxi privato da Atene a Sifnos per iniziare la luna di miele, prima del drammatico epilogo. Manolis Fountoulakis, vicesindaco di Sifnos, ha dichiarato al sito di notizie greco NewsIT: "Non è rimasto nulla del'elicottero, solo una massa informe, all'interno della quale dovevano trovarsi i corpi carbonizzati. Non sappiamo cosa sia successo, ma i residenti della zona hanno riferito di aver sentito un forte e strano rumore, come quello di un aereo militare". Sempre secondo alcuni testimoni il velivolo, presumibilmente un Bell 206 canadese, avrebbe iniziato a roteare ad alta velocità prima di precipitare al suolo. Nessuna abitazione è stata colpita e non si registrano feriti a terra. "Siamo sconvolti e stiamo cercando di gestire, insieme ai servizi competenti, le conseguenze di questo incidente avvenuto vicino all'eliporto", è stato invece il commento della sindaca dell'isola, Maria Nadali. L'Organizzazione nazionale per le indagini sugli incidenti aerei e ferroviari e per la sicurezza dei trasporti ha avviato un'indagine sull'incidente, secondo quanto comunicato dal Ministero dei Trasporti greco.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Agosto 2026

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