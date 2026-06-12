Elicottero precipitato sul lago Maggiore, un morto

(Adnkronos) – È di un morto e tre feriti in codice giallo il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato oggi a Solcio di Lesa, sul lago Maggiore. Due dei tre feriti stanno per essere trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, il terzo sarà trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. Ad aggiornare sull’incidente i soccorritori del 118.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026