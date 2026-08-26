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Elicottero precipita e prende fuoco in Piemonte: due morti a Ossola

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(Adnkronos) – Un elicottero ultraleggero è precipitato questa mattina, attorno alle 11.30, in prossimità del lago artificiale di Campliccioli, nel territorio di Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola, prendendo fuoco dopo l'impatto.  Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre del comando dei Vigili del Fuoco del Vco, affiancate dall'elicottero 'Drago' del reparto volo di Malpensa, per le operazioni di soccorso e spegnimento dell'incendio, e l’elisoccorso. Due le vittime: un uomo di 60 anni e una donna di 63. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2026

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