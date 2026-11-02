Elicottero caduto in Bosnia, un collega di Simone Ruggia: “”Era entusiasta della missione”” – Video

“Simone era una bravissima persona, un ottimo amico e un ottimo collega. Una settimana fa l’ultima telefonata con lui, appena arrivato in teatro operativo. Mi ha detto ‘ci sentiamo con calma, poi ti racconto’. Era entusiasta”. È il ricordo di un collega di Simone Ruggia, il sergente morto in Bosnia il 29 ottobre scorso, alla camera ardente allestita al Celio.



Pubblicato il 2 Novembre 2026