Elezioni Usa, Xi si congratula con Trump: “Procedere d’accordo nella nuova era”

(Adnkronos) – "Una relazione stabile, sana e sostenibile tra Cina e Usa è nell'interesse comune di entrambi i Paesi ed è in linea con le aspettative della comunità internazionale". Lo ha scritto il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio di congratulazioni a Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni presidenziali americane. "Xi ha esortato i due Paesi a trovare la strada giusta per procedere d'accordo nella nuova era, in modo da apportare benefici a entrambi i Paesi e al mondo intero", riferisce l'agenzia di stampa cinese Xinhua, aggiungendo che Xi "ha espresso la speranza che le due parti rispettino i principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, rafforzino il dialogo e la comunicazione, gestiscano adeguatamente le differenze ed espandano la cooperazione reciprocamente vantaggiosa". Il presidente uscente Joe Biden parlerà oggi alla nazione del risultato elettorale e della transizione verso la nuova presidenza. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Ieri Biden ha parlato con Donald Trump per congratularsi, invitandolo alla Casa Bianca nel prossimo futuro. Biden ha espresso il suo impegno a garantire una transizione senza intoppi e ha sottolineato l'importanza di lavorare per unire il Paese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Novembre 2024