Elezioni Usa, Obama lancia Kamala Harris: “Usa pronti per nuovo capitolo”

(Adnkronos) – "Yes, she can", "Sì, lei può". Entusiasmante endorsement da parte dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama nei confronti della candidata democratica alla presidenza Kamala Harris durante il discorso di chiusura del secondo giorno della convention nazionale del partito. “L'America è pronta per un nuovo capitolo. L'America è pronta per una storia migliore. Siamo pronti per una presidente, Kamala Harris”, ha detto Obama a una folla acclamante nella sua città d'adozione, Chicago. “Kamala Harris è pronta per questo incarico", ha detto ancora l'ex presidente sottolineando: "Ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce". "Abbiamo la possibilità di eleggere una persona che ha passato tutta la vita a cercare di dare alla gente le stesse possibilità che l'America ha dato a lei – ha proseguito – Qualcuno che vi vede e vi ascolta e che si alzerà ogni singolo giorno e combatterà per voi: il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America, Kamala Harris”. Obama ha attaccato il suo successore repubblicano Donald Trump, che dovrà vedersela con Harris nella corsa alla Casa Bianca. “Ecco un miliardario di 78 anni che non ha mai smesso di lamentarsi dei suoi problemi da quando è sceso dalla sua scala mobile dorata nove anni fa. È stato un flusso costante di lamentele e rimostranze che è peggiorato ora che teme di perdere contro Kamala”, ha detto Obama. “Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di spacconate, di confusione e di caos. Abbiamo visto quel film e sappiamo tutti che il seguito di solito è peggiore”. È stata l'ex first lady Michelle Obama a dare la parola al marito sul palco, da dove ha detto che lei e Harris hanno costruito le loro vite sugli stessi valori fondanti, nonostante le loro madri siano nate dall'altra parte dell'oceano, facendo un velato riferimento alle dichiarazioni di Trump sulle origini della vicepresidente, dal momento che ha messo in dubbio che fosse nera e ha suggerito che si tratta di una strategia per ottenere voti, dal momento che sua madre è indiana e suo padre giamaicano. “Harris è più che pronta per questo momento. È una delle persone più qualificate che si siano mai candidate alla presidenza. Ed è una delle più meritevoli”, ha detto. In questo senso, ha aggiunto che la storia della vicepresidente “è quella della maggioranza degli americani che stanno cercando di costruire una vita migliore”, perché “nessuno ha il monopolio di ciò che significa essere un americano”. Martedì scorso, i Democratici statunitensi hanno ufficialmente confermato Harris come candidato alla presidenza per le elezioni del 5 novembre, con un voto puramente cerimoniale. Harris terrà il discorso di apertura della convention giovedì sera, segnando il gran finale di un evento di quattro giorni destinato a celebrare la Harris e il suo candidato alla vicepresidenza, Tim Walz, e a dare slancio al resto della campagna. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Agosto 2024