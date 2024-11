Elezioni Usa, la partita negli swing states: testa a testa Trump-Harris in Georgia e Nord Carolina

(Adnkronos) –

E' testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris in Georgia e Nord Carolina, due dei sette swing states decisivi per la corsa alla Casa Bianca. Entrambi gli Stati eleggono 16 grandi elettori. Gli 'swing states', ovvero gli Stati in bilico che non hanno una prevalenza predeterminata tra elettori Repubblicani e Democratici sono Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada. Ciascuno di questi Stati peserà sul risultato finale delle elezioni determinando di fatto chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Secondo il sistema elettorale Usa infatti, non è la quantità dei voti complessivi a pesare sull'esito finale del voto ma il numero di grandi elettori assegnato a ogni Stato federale (in tutto sino 538). Ma la partita si gioca nel complesso sull'assegnazione di 270 voti sufficienti per conquistare la Casa Bianca. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Novembre 2024