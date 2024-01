Elezioni Usa 2024, Biden: “E’ chiaro che Trump sarà candidato, in gioco nostra democrazia”

(Adnkronos) – "Ora è chiaro che Donald Trump sarà il candidato repubblicano, e il mio messaggio alla nazione è che la posta in gioco non potrebbe essere più alta: la nostra democrazia". Così Joe Biden, con una dichiarazione, esprime la convinzione che la vittoria in New Hampshire dell'ex presidente conferma che sarà lui il suo avversario nelle elezioni di novembre. "Le nostre libertà personali, dal diritto di scelta delle donne al diritto di voto, la nostra economia, che sta vedendo la più forte ripresa del mondo dopo il Covid, tutto questo è in gioco", ha aggiunto il presidente democratico che poi ha ringraziato gli elettori delle primarie democratiche che hanno votato per lui, scrivendo il suo nome sulla scheda in cui non compariva il presidente in conseguenza di una polemica tra il partito democratico nazionale e quello del New Hampshire sulla data in cui svolgere il voto. Infine, Biden si è rivolto agli elettori indipendenti ed anche ai repubblicani che "condividono il nostro impegno per i valori fondamentali della nostra nazione, la nostra democrazia, le nostre libertà personali, l'economica che offre a tutti una pari opportunità, ad unirsi a noi come americani". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Gennaio 2024