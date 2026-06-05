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Elezioni Roma, Rocca: “Nome candidato sindaco potrebbe arrivare subito dopo l’estate”

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(Adnkronos) – Il centrodestra è al lavoro per individuare chi potrebbe essere il candidato a sindaco di Roma alle prossime elezioni comunali. Il nome potrebbe arrivare a breve: “C'è una discussione, in questo momento, che è più incentrata sui programmi che non sulle persone”, premette il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della firma del protocollo per la riqualificazione del sito di Malagrotta. Avvertendo, tuttavia, che “il dialogo è serrato. E io sono molto fiducioso che il nome uscirà subito dopo l'estate, o comunque entro la fine dell'anno”. A chi, poi, gli chiede se lui stesso potrebbe accettare una eventuale proposta di candidatura, Rocca taglia corto: “lo faccio il presidente della Regione e non si lascia il lavoro a metà. Continuo a fare quello che sto facendo”. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Giugno 2026

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