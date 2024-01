Elezioni regionali Sardegna 2024, Salvini : “Solinas? Priorità è coalizione unita”

(Adnkronos) – "Un sindaco e un presidente di Regione uscente se hanno ben lavorato, vanno ricandidati, poi la coalizione unita del centrodestra scelta da italiani viene prima di logiche di partito personali, decideremo assieme". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commenta il dibattito sulla ricandidatura alla guida della Regione Sardegna del presidente uscente, Christian Solinas, a margine della sua visita all'Università di Benevento al convegno 'Sicurezza stradale, un impegno per la legalità'. Il ministro, alla domanda dei cronisti se Solinas sia ancora il candidato della Lega nonostante l'inchiesta a suo carico risponde: "Io sono a processo e rischio 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi, se politica va al tempo che vorrebbe una certa magistratura, smette di fare politica". Sull'ipotesi di giustizia a orologeria su Solinas, Salvini dice: "Non commento, diciamo che al paese Servirà la riforma della giustizia velocemente, è urgente". "Oggi si dovrebbe definire la cosa. Credo che alla fine, vista anche l'instistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu. Credo eh, non è chiuso" ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, interpellato in Transatlantico sul braccio di ferro nel centrodestra per la scelta dei candidati alle regionali, a partire dalla Sardegna. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Gennaio 2024