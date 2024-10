Elezioni regionali in Liguria, urne aperte fino alle 23. Si vota anche domani

(Adnkronos) – Urne aperte dalle in Liguria per le elezioni. La regione dovrà scegliere il presidente, insieme ai trenta componenti dell'assemblea legislativa regionale. Oggi, domenica 27 ottobre, si voterà fino alle 23 e domani, lunedì 28, dalle 7 alle 15. Saranno in tutto 1.341.799 gli aventi diritto chiamati a esprimere il proprio voto nei 1.785 sezioni liguri. La corsa per decretare il successore di Giovanni Toti è fra nove candidati, ma si prospetta una sfida principale tra il candidato di centrodestra Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, e quello di centrosinistra Andrea Orlando, ex ministro dei governi Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi supportato dal campo largo. Il primo cittadino del capoluogo ligure è appoggiato da sette liste di cui due civiche, una legata al presidente e l'altra più rivolta al mondo moderato. I partiti che lo sostengono sono Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc. Anche il deputato del Pd Orlando è sostenuto da sette liste: Pd, Avs, M5s, una lista 'personale', una degli amministratori, e altre due legate a parte dei moderati. Nel frattempo, in molte zone della Liguria prosegue l'allerta arancione. In alcuni Comuni si è scelto di spostare seggi situati in zone esposte a rischi. Si tratta di: Comune di Borgio Verezzi: il seggio 3 (piazza Sant’Agostino, Verezzi) è spostato nel Palazzo Comunale, in via del Municipio 17. Comune di Vado Ligure: i seggi 1 – 2 – 3 (scuola elementare Don Peluffo di via Piave 2) sono spostati alle scuole medie A. Peterlin di via XXV Aprile 6. Comune di Quiliano: i seggi 1 – 2 – 3 (edificio scolastico di Via Mattotti) sono spostati nella Palazzina Servizi – Sala Consiliare, Biblioteca, in piazza della Costituzione 1. Comune di Spotorno: le sezioni 1 e 2 (scuola primaria S. Pertini in viale Europa 6) sono spostate alla scuola secondaria in Via Verdi – località Baxie. Spostamento Ufficio elettorale comunale: Comune di San Biagio della Cima: trasferimento nell’edificio scolastico di via Don Bosco 5 dalle 14 del 26/10 fino al termine delle operazioni di scrutinio del 28/10. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Ottobre 2024