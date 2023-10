Elezioni Polonia 2023, Tusk annuncia vittoria: “Paese rinasce”

(Adnkronos) –

Donald Tusk rivendica la vittoria alle elezioni politiche 2023 in Polonia. L'ex premier e presidente del Consiglio europeo, leader del partito Piattaforma civica, annuncia: "E' la fine di tempi oscuri, è la fine del dominio del PiS, ce l'abbiamo fatta". Davanti ai suoi sostenitori scandisce: "Ha vinto la democrazia, ha vinto la libertà, ha vinto la nostra amata Polonia. Questo giorno sarà ricordato nella storia come un giorno luminoso, la rinascita della Polonia". Il Partito conservatore del diritto e della giustizia (Pis) al governo in Polonia ha ricevuto, secondo i primi exit poll, il 36,8 per cento dei voti, pari a 200 seggi in Parlamento. Piattaforma civica del liberale e filo Ue Donald Tusk, il 31,6 per cento, quindi 163 seggi. Ma insieme ad altri partiti potrebbe essere in grado di formare un nuovo governo insieme a Trzecia Droga (terza via), che ha il 13 per cento dei voti (55 seggi), e Lewica (nuova sinistra) con l'8,6%, pari a 30 seggi. Il partito di estrmeKonfederacja 6,2% (12 seggi). Jarosław Kaczynski, presidente del PiS, sottolinea il risultato del suo partito ma ammette che "non sappiamo" cosa succederà per la formazione del governo. "Abbiamo davanti a noi giorni di lotta e di tensioni", dice parlando ai sostenitori del suo partito Legge e giustizia. Ma, aggiunge, "sia che siamo al potere sia che siamo all'opposizione, continueremo a realizzare il nostro progetto e non permetteremo che la Polonia venga tradita". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Ottobre 2023