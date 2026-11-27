“La soglia del 42% è raggiungibile, certo se non raggiungi la soglia del 42% il premio di maggioranza non scatta. Con il premio” tra l’altro “non raggiungi” neanche “l’attuale composizione del Parlamento a vantaggio delle maggioranze. Però il premio dà una stabilità, questo è quello che noi auspichiamo i cittadini possano scegliere come opzione. Se decideranno poi legittimamente di votare partiti che non hanno la possibilità di raggiungere questa percentuale ovviamente ci potrebbe essere il rischio di avere un pareggio e valutare quello che dovrà succedere”. Lo ha detto all’Adnkronos il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di ‘AdnTalks’, parlando della legge elettorale e delle prossime elezioni. “Per quanto ci riguarda, ma credo che la nostra storia insegni, – ha aggiunto Lollobrigida – noi non andremo mai a comporre un governo che tradisca il voto degli elettori facendo compromessi sui punti centrali del programma, la storia di Giorgia Meloni insegna che la coerenza è stato uno degli elementi fondamentali che l’ha portata ad essere degna della fiducia dei cittadini italiani”.



Pubblicato il 27 Novembre 2026