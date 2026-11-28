“Come Giovani Democratici abbiamo incentivato l’approvazione di un Odg per la possibilità di voto ai fuori sede. Se non ci si iscrive entro il 31 dicembre alle liste elettorali il diritto di voto non sarà garantito. I comuni hanno il dovere di pubblicizzare questo strumento di democrazia diretta per 5 milioni di giovani che altrimenti vedranno negato il proprio diritto di voto”. È l’appello lanciato dalla segretaria dei Giovani Democratici Virginia Libero a margine dell’assemblea degli amministratori del Pd.



Pubblicato il 28 Novembre 2026