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“E’ una notte triste per il nostro paese”. Pedro Sanchez, premier uscente, prende la parola dopo la sconfitta del Partito Socialista nelle elezioni politiche in Spagna. Il voto consegna il governo del paese al Partito Popolare e a Vox. “Vorrei rivendicare la speranza. Perché la lotta che conduciamo per la giustizia sociale non finisce mai. Non si tratta di vincere o perdere. Si tratta del fatto che a volte si vince e a volte si perde nella lotta per la giustizia sociale. Non è il risultato che volevamo per il nostro partito e per il nostro paese”, dice il leader del Psoe.

“Il Partito socialista ha cercato di resistere davanti a una congiuntura internazionale più che contraria. Credo che abbiamo condotto una grande campagna, ma purtroppo non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati per rinnovare un governo progressista. Purtroppo, il blocco progressista non è stato abbastanza forte da superare la forza combinata della destra e dell’estrema destra. È nostro dovere democratico riconoscerlo. Riconosciamo e accettiamo il risultato senza sospetti, senza riserve e senza alcuna teoria del complotto”, aggiunge.

“La grande affluenza dice molto del nostro paese, profondamente democratico. Riconosciamo la vittoria del Partito Popolare e, per questo motivo, ho chiamato il suo leader per congratularmi con lui e augurargli successo”, afferma ancora.

“So che in un momento come questo è difficile pronunciare la parola speranza. Ma voglio farlo. Voglio che proviate speranza. Perché la speranza non consiste nel credere che la notte non arriverà mai. Consiste nel sapere che quando arriverà, ci saranno coloro che terranno accesa la torcia fino al ritorno dell’alba. Combatteremo l’oscurità e governeremo di nuovo prima di quanto pensino. Questa fine sarà anche un nuovo inizio”, conclude.

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Pubblicato il 30 Novembre 2026