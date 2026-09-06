Attualità

Elezioni in Sassonia, exit poll: Afd trionfa con 44,5% dei voti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'Afd vince le elezioni nel Land della Sassonia in Germania, oggi 6 settembre, ottenendo il 44,5% dei voti secondo i primi exit poll dell'emittente Ard. Il partito guidato dal candidato Ulrich Siegmund cresce di circa 24 punti e travolge la Cdu, guidata da Sven Schulze, che non va oltre il 18% e vede i propri consensi dimezzati. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Da Meloni a Sinner, l’Italia applaude Antonelli: “Vittoria storica, complimenti Kimi”

17 minuti fa

Antonelli, trionfo nel Gp di Monza e lacrime: “Non so cosa ho fatto”. I tifosi: “Adesso vinci il Mondiale”

1 ora fa

Europei di pallavolo femminile, oggi la finale Italia-Turchia – Diretta

2 ore fa

Matrimonio ‘Me contro Te’, Rotondi: “Nozze manzoniane, un po’ circensi ma non mi scandalizzano”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio