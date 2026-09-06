Attualità
Elezioni in Sassonia, exit poll: Afd trionfa con 44,5% dei voti
(Adnkronos) – L'Afd vince le elezioni nel Land della Sassonia in Germania, oggi 6 settembre, ottenendo il 44,5% dei voti secondo i primi exit poll dell'emittente Ard. Il partito guidato dal candidato Ulrich Siegmund cresce di circa 24 punti e travolge la Cdu, guidata da Sven Schulze, che non va oltre il 18% e vede i propri consensi dimezzati.
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Pubblicato il 6 Settembre 2026