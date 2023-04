Elezioni in Finlandia, Marin sconfitta dai conservatori

(Adnkronos) – Petteri Orpo, leader del partito conservatore della Coalizione nazionale (Ncp), ha vinto le elezioni in Finlandia, sconfiggendo il centrosinistra del primo ministro Sanna Marin. Il partito di Orpo ha ottenuto 48 dei 200 seggi, secondo il conteggio preliminare di tutti i voti di domenica. "Sapete una cosa? Questa è stata una grande vittoria", ha detto l'ex ministro delle Finanze ai sostenitori del partito a Helsinki nella tarda serata di domenica. "Con questo risultato, stiamo iniziando a costruire un nuovo governo per la Finlandia", ha detto. Al secondo posto si è piazzata l'ultradestra del Partito dei finlandesi guidato da Rikka Purra con 46 seggi, mentre i socialdemocratici della premier uscente Sanna Marin ne hanno ottenuti solo 43. Marin ha ammesso la sconfitta, congratulandosi con i vincitori in un discorso ai suoi sostenitori. "La democrazia ha parlato", ha detto. Marin, 37 anni, era il primo ministro più giovane del mondo: entrata in carica nel 2019, ha guidato una coalizione di centrosinistra composta da cinque partiti. Per ottenere la maggioranza nel parlamento di 200 seggi, il vincitore avrà probabilmente bisogno del sostegno di uno degli altri partiti principali e di almeno uno dei partiti medi e piccoli. Si prevede che i negoziati si protrarranno a lungo dopo il voto di domenica. Orpo, a differenza di Marin, non aveva escluso di collaborare con il partito populista di destra Finns Party. Marin era un leader popolare in Finlandia, avendo guidato la nazione attraverso la pandemia e, più recentemente, la sua adesione alla NATO. Finora tutti gli attuali membri della NATO hanno approvato l'adesione della Finlandia, che presto entrerà ufficialmente a far parte dell'alleanza di difesa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2023