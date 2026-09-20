Elezioni Germania, exit poll: AfD avanti in Meclemburgo e Cdu crolla. Merz: “Disastro”. Die Linke vince a Berlino

(Adnkronos) – AfD al 37%, Spd al 35,5% e crollo della Cdu al 5,5%. Sono gli exit poll, dopo la chiusura dei seggi alle 18, relativi alle elezioni nel Land del Meclemburgo in Germania oggi, domenica 20 settembre. A Berlino, invece, comanda la sinistra: Die Linke al 24,5%, l'AfD è il terzo partito nella capitale. "Un disastro", il commento del cancelliere Friedrich Merz in relazione al risultato della Cdu nel Meclemburgo. "Non possiamo indorare la pillola sul risultato elettorale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. È un disastro La Cdu ha combattuto, ma è stata schiacciata nella polarizzazione tra Spd e AfD". Merz annuncia che il processo di riforme avviato dal suo governo va avanti, nonostante la nuova debacle. "Le nostre riforme -afferma – sono il mezzo per combattere il veleno dell'autoritarismo che sta penetrando sempre più in profondità nella nostra società". Nelle elezioni del Land, si profila il testa a testa AfD-Spd secondo gli exit poll Ard pubblicati da Der Spiegel. Alle spalle dell'estrema destra e dei socialdemocratici, il vuoto. La Linke si attesterebbe al 7,5% dei voti davanti alla disastrosa Cdu. I Verdi sarebbero al 5% così come il partito di Sahra Wagenknecht (Bsw). Alle precedenti elezioni, la Spd aveva raccolto il 39,6% dei voti, l'Afd il 16,7, la Cdu il 13,3%, la Linke il 9,9%, i Verdi il 6,3, la Fdp il 5,8%. A Berlino, la sinistra arriva al 24,5%. La Cdu raccoglie il 20% dei voti, AfD al 16%, i Verdi al 15%, la Spd al 12, Bsw al 5%. Die Linke ha praticamente raddoppiato i suoi voti rispetto al 2023, facendo registrare un aumento dei consensi del 12,3% nella capitale. La Cdu ha perso l'8,2% dei voti. L'Afd guadagnerebbe quasi il 7%, la Spd perderebbe il 6,4%.

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Pubblicato il 20 Settembre 2026