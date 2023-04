Elezioni Friuli Venezia Giulia, exit poll: Fedriga avanti con 61-65%

(Adnkronos) – Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, dai primi exit poll il governatore uscente Massimiliano Fedriga sarebbe avanti con il 61-65%. Sono i dati del primo exit poll Opinio Rai con copertura del campione dell'80%. Trionfa il candidato presidente della coalizione del centrodestra, seguito dallo sfidante del centrosinistra Massimo Moretuzzo al 28-32%, dal candidato del Terzo Polo Alessandro Maran al 3-5% e da Giorgia Tripoli ('Insieme Liberi') al 2-4%.

MELONI – "Direi che Massimiliano ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di una sconfitta" ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della visita a Vinitaly.

AFFLUENZA – L'affluenza alle ore 23 di ieri è stata di 387.762 votanti su 1.109.395 iscritti con 1351 sezioni su 1360 pari al 34,95%. Ecco l'affluenza circoscrizione per circoscrizione: Trieste – 64.223 votanti su 211.162 iscritti: 30,41%; Gorizia – 39.799 votanti su 117.975 iscritti (151 sezioni su 153): 33,73%; Udine – 156.921 votanti su 410.423 iscritti: 38,23%; Circoscrizione Tolmezzo – 26.690 votanti su 80.827 iscritti: 33,02%; Circoscrizione di Pordenone – 100.129 votanti su 289.008 iscritti (312 sezioni su 319): 34,64%. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2023