Attualità

Elezioni Fifa, Figc ritira sostegno a Infantino: “Al lavoro per un calcio fondato sul merito”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Figc ritira il sostegno a Gianni Infantino per le elezioni Fifa del 2027. "La Federazione Italiana Giuoco Calcio – si legge in una nota – ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della Fifa in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della Figc, in piena condivisione con la Uefa e con il suo presidente Aleksander Čeferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della Fifa in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali". Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha spiegato: "Continueremo a lavorare al fianco della Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Malaria in aeroporto in Germania, gli esperti: “Campanello d’allarme, ma il rischio resta contenuto”

11 minuti fa

Pier Silvio Berlusconi si gode le vacanze in Corsica con Silvia Toffanin e i figli

17 minuti fa

Ucraina, nunzio Kiev: “Bene Gallagher a Mosca ma per pace serve diplomazia globale”

42 minuti fa

Riccione, torna a lavoro il cameriere 17enne dello scontrino con lo “sputo nelle uova”: “Va perdonato, è giovane”

54 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio