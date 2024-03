Elezioni europee, Tajani: “Per Ppe importante dialogo con Ecr, non decidono Socialisti” – Video

(Adnkronos) – Per il Partito Popolare Europeo “il dialogo con i Conservatori è importante. I Socialisti non possono pensare di essere coloro che decidono che cosa si deve fare in Europa, non essendo il primo partito". Lo dice il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine del congresso del Ppe a Bucarest. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Marzo 2024