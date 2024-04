Elezioni Europee, Schlein capolista Pd al Centro e nelle Isole

(Adnkronos) –

Elly Schlein è la capolista Pd alle elezioni europee nelle circoscrizioni del Centro e delle Isole. Il responsabile organizzazione Igor Taruffi ha sottoposto alla Direzione le liste dem in cui sono confermati come capilista Cecilia Strada nel nord est, Stefano Bonaccini nel nord ovest e Lucia Annunzia al Sud. "Sono disposta a dare una mano con spirito di servizio, per una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto collettivo di cambiamento del Pd e del Paese. Io poi sarò qui nel confronto quotidiano nel Parlamento con Giorgia Meloni e le sue scelte scellerate contro l'Italia", ha detto Schlein alla Direzione del Pd, sottolineando che nelle liste dei democratici ci sono "apertura, esperienza, innovazione, militanza, accoglienza, personalità indipendenti. Sono liste bellissime, molto forti". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Aprile 2024