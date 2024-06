Elezioni europee Olanda, exit poll: Laburisti-Verdi in vantaggio su estrema destra

(Adnkronos) –

I primi exit poll per le elezioni europee in Olanda danno in vantaggio la coalizione tra Laburisti e Verdi di Frans Timmermans, che otterrebbe otto seggi su 31. Il Partito per la libertà (Pvv) di Geert Wilders otterrebbe invece sette seggi. Seppur indietro, per Geert Wilders si tratta comunque di una vittoria dato che alle precedenti elezioni del 2019 non ottenne neanche un seggio.

"Il Partito per la libertà (Pvv) è il vincitore più grande", ha affermato infatti Wilders. ''Da 1 a 7 seggi all'exit poll! Ed è davvero emozionante perché possiamo ancora diventare i più grandi quando domenica verranno annunciati i risultati finali! Grazie elettori del Pvv!''



Pubblicato il 6 Giugno 2024