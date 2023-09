Elezioni europee, ipotesi soglia al 3%: da Fratelli d’Italia no preclusioni

(Adnkronos) – Non esiste una proposta della maggioranza per abbassare la soglia di sbarramento alle europee dal 4 al 3%. Ma sul tema, Fdi non ha preclusioni. Si apprende da fonti della maggioranza. "Nessun blitz e nessun accordo già chiuso", puntualizzano le stesse fonti che riferiscono come prima dell'estate siano arrivate richieste da parte di alcune forze politiche, da 'Noi moderati' di Maurizio Lupi a Verdi-Sinistra, per un intervento sulla soglia di sbarramento. "Fdi non è contraria ma al momento non c'è alcuna proposta sul tavolo", si ribadisce. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2023