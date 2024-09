Elezioni Brandeburgo, Spd in leggero vantaggio su Afd: exit poll

(Adnkronos) – Spd in vantaggio sulla Afd nelle elezioni in Brandeburgo, in Germania, secondo gli exit poll relativi al voto locale. Le proiezioni pubblicate dalle televisioni pubbliche Ard e Zdf di fatto descrivono un testa a testa, con i socialdemocratici, guidati dal Dietmar Woidke da 11 anni premier del Brandeburgo, tra il 31 e il 32%, con un aumento rispetto al 2019 quando ebbe il 26,2%. L'Afd viene data tra il 29 e il 30%, e la Cdu molto indietro tra l'11,5 e il 12%, con una flessione rispetto al 15,6% di cinque anni fa. Il nuovo partito populista di sinistra, l'Alleanza Sarah Wagenknecht, dal nome dall'ex esponente di Linke che l'ha fondato, ottiene un 12%, con il tracollo delle altre formazioni di sinistra non solo Linke, nel 2019 al 10,7% ed ora tra il 3 e il 4%, ma anche i Verdi, anche loro sopra il 10% cinque anni fa, ed ora tra il 4,5 e il 5%. Woidke, che ora governa con una coalizione di socialdemocratici, Cdu e Verdi, ha detto che rimarrà al governo solo se la Spd supera Afd nelle elezioni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Settembre 2024