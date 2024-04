Elezioni a Manfredonia, partiti e civici avvitati su sè stessi

È ancora buio pesto a Manfredonia sui possibili candidati sindaci dei vari schieramenti. A circa un mese dalla consegna delle liste, si prospetta una delle campagne elettorali più rapide mai viste finora. Oltre il nome di Ugo Galli, che in settimana dovrebbe confermare la sua corsa per il Comune con la coalizione “Manfredonia 2024”, sugli altri fronti trattasi, più che altro, di indiscrezioni o di passi nemmeno troppo sicuri, per quanto già compiuti. È il caso di Gianni Rotice proposto candidato sindaco da Fdi ma ancora non confermato da Roma, dicono i forzisti. Da una parte la composizione provinciale del puzzle, per cui se a S. Severo passasse un nome di Fi, per esempio quello di Rosa Caposiena, a Manfredonia dovrebbe essere via libera per Fdi.

Sul Golfo è in atto uno scontro tutto interno al centrodestra, e chissà non sia anche questa una “leva” per governare le scelte. Non lo sappiamo, ma è certo che Paolo Dell’Erba, da coordinatore provinciale di Fi, si muove nel territorio sempre stato appannaggio di Giandiego Gatta con circospezione. Se si frantumasse (definitivamente) l’alleanza a Manfredonia, Fi potrebbe appoggiare Ugo Galli. È un’ipotesi che ha i suoi sostenitori.

Il campo largo a Manfredonia non si è composto, almeno non per ora. Non sono granché loquaci, sul punto, gli esponenti del M5s. Per loro si prospetterebbe un’intesa con Antonio Tasso, già parlamentare nel partito di Conte e con cui, secondo alcuni ben informati, ci sarebbero ancora dei buoni rapporti. Possibile che Raffaele Fatone, già candidato sindaco del M5s e consigliere comunale per poco tempo, aspirasse a confermare la sua leadership.

Il Pd avrebbe messo sul tavolo il nome della prof Annalisa Attanasio, una novità assoluta rispetto alla tradizione del partito locale in cerca, probabilmente, proprio di questo per presentarsi agli elettori. In giro, intanto, si vedono già alcuni manifesti con sigla di partito, senza nome del candidato sindaco, in attesa almeno di rendere visibile qualche consigliere.

Domenico La Marca sarebbe stato individuato fra gli aspiranti sindaci da “Progetto Popolare” e “Molo 21”. L’idea non dispiacerebbe al rappresentante del terzo settore in attesa solo di una conferma.

Complessivamente, a Manfredonia appaiono alquanto sfilacciati i vecchi blocchi, con passaggi di ex consiglieri dai partiti della tradizione ai civici e con scomposizioni di alleanze più volte decantate.

Per quanto riguarda il civismo dell’ex sindaco Riccardi, incarnato da “Con”, è in cerca della sua area di riferimento oltre quella che, appunto, si richiama al partito di Emiliano. A Foggia, alle ultime elezioni, ha ottenuto ben quattro consiglieri comunali. Su tutto ciò, aleggiano vari rumors di eventuali scioglimenti del Comune, già commissariato per fine anticipata dell’amministrazione Rotice. Voci di una campagna elettorale avvitata su sé stessa e anche incapace di trovare un qualche sussulto.

Paola Lucino



Pubblicato il 4 Aprile 2024