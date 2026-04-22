Elettra Lamborghini: “L’intervista a ‘Belve’ non mi è piaciuta, ma è colpa mia”

(Adnkronos) – ''Personalmente?! No, non mi é piaciuta I'intervista… ma faccio mea culpa… non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout… un aggettivo?! Too much… ma lo sapevo, non c'ho dormito per giorni. Direi lezione imparata non accettare interviste quando sono sull'orlo dell esaurimento''. E' lo sfogo che Elettra Lamborghini affida alle sue storie di Instragram, dopo l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani nella puntata di 'Belve', andata in onda ieri sera. ''Adesso capisco perché non firmai la liberatoria'', scrive ancora la cantante riferendosi a un'intervista rilasciata a 'Belve' nel 2022 e che non venne trasmessa perché alla fine decise di non dare il suo consenso. Lamborghini, nel corso dell'intervista si è lasciata andare a esternazioni molto private: "Io Bisessuale? Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo 'sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi… ma manco se mi pagassero", ha detto la cantante. E sul suo peggior difetto ha aggiunto: ''Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti". ''Tutti chi?'', ha chiesto Fagnani. ''Gli uomini! – ha risposto la cantante – La mia patonga ha qualche problema!''. A rincuorare la Lamborghini però ci hanno pensato i suoi follower: "A voi evidentemente è piaciuta – posta ancora sulle sue storie di Instragram, mostrando una carrellata di commenti positivi inviati dai suoi fan – Tanto contenti voi contenti tutti. Sarò io paranoica''.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Aprile 2026