Eletto al terzo scrutinio Lucio Ventura: è lui il presidente del Consiglio

Con 20 voti a favore la maggioranza di centrodestra ha eletto Lucio Ventura (Destinazione Comune) nuovo presidente del Consiglio comunale di Foggia, nel corso di una seduta alla quale hanno scelto di non partecipare tutti i 12

consiglieri della minoranza di centrosinistra. Ventura prendera’ il posto di Leonardo Iaccarino, ex presidente dell’Assise che e’ stato sfiduciato dopo il video in cui spara alcuni colpi a salve per festeggiare Capodanno. Sempre ieri il vicepresidente del Consiglio comunale di Foggia, Giulio Scapato, ha fatto sapere di aver rassegnato le dimissioni dal suo incarico, dopo aver trovato la propria auto incendiata. Una Mercedes Slk vecchio modello. Il fatto è avvenuto domenica sera non lontano dalla sua abitazione. La vettura ha riportato ingenti danni, anche se non è andata completamente distrutta. Le indagini per comprendere le dinamiche della vicenda e individuare gli eventuali autori, nel caso di un fatto doloso, sono coordinate dalla Procura della Repubblica. Alla riunione del consiglio comunale – che si è svolta online – non hanno partecipato i consiglieri della minoranza, che nei giorni scorsi hanno raccolto le firme dal notaio per cercare di sciogliere il consiglio. Sul Comune pesa come un macigno l’insediamento della commissione prefettizia di accesso agli atti, che dovrà verificare la sussistenza di infiltrazioni mafiose. “A seguito dei gravissimi avvenimenti che hanno caratterizzato quest’ultimo scorcio di vita amministrativa – spiegano in una nota i consiglieri di minoranza – la scelta” di non partecipare alla seduta odierna “e’ la coerente conseguenza tanto dell’affermata necessita’ dello scioglimento anticipato dell’Assise quanto della piu’ volte dichiarata volonta’ di non prendere parte all’elezione del presidente dell’Assemblea stessa”.

