Eleonora Giorgi, le prime parole dei figli: “Il suo sorriso rimarrà per sempre”

(Adnkronos) – "Questo è un momento che rimane nostro". Sono le prime parole di Andrea Rizzoli, in collegamento dalla clinica Paideia di Roma con 'La volta buona', dopo la morte della mamma Eleonora Giorgi. Accanto a lui, anche il fratello Paolo Ciavarro che non ha trattenuto le lacrime nel ricordare la madre, scomparsa a 71 anni.

Eleonora Giorgi è morta oggi, lunedì 3 marzo, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. I funerali si terranno mercoledì 5 marzo: "Mercoledì alle 16:00 alla Chiesa degli Artisti a Roma", ha detto Andrea Rizzoli ai microfoni di La volta buona. Poi ha ringraziato per i messaggi i dolore e cordoglio: "Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni di affetto e di attenzione, questo è un momento che rimane nostro, se volete ci rivediamo mercoledì". Andrea Rizzoli ricorda gli ultimi istanti di vita della mamma: "Ha portato avanti tutto questo percorso sempre col sorriso cercando di tirare gli altri a fare lo stesso. In questo momento non ci sentiamo di dire altro", ha concluso. Il sorriso di mamma rimane? Paolo Ciavarro in lacrime, ha risposto: "Per sempre, per tutta la vita". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025