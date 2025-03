Eleonora Giorgi, da Rizzoli a Ciavarro e De Carlo: tutti i suoi amori

(Adnkronos) – Addio a Eleonora Giorgi, morta a 71 anni a causa di un tumore al pancreas, di cui aveva parlato per la prima volta pubblicamente a dicembre 2023. L'attrice, che si era sposata due volte, aveva due figli. Dopo la relazione con lo scrittore Andrea De Carlo aveva scelto di vivere da single. Il primo grande amore di Eleonora Giorgi è stato l'editore Angelo Rizzoli, con cui si sposò il 15 dicembre 1979 nella cripta della Basilica di San Marco a Venezia. La loro relazione, intensa e appassionata, ha segnato un capitolo importante nella vita dell'attrice e dalla loro matrimonio è nato Andrea, il primogenito. "Angelo era la persona più buona del mondo. Io stavo male e pesavo poco più di 40 chili, lui a 34 anni aveva tutto il peso del gruppo. Il mio lato dolente incontra il suo e non ci lasciamo più", ha detto l'attrice in un'intervista a proposito delle loro prime frequentazioni. Il matrimonio terminò, tuttavia, bruscamente quando Rizzoli finì al centro dello scandalo P2, risultò nella lista degli iscritti alla loggia coperta del maestro venerabile Licio Gelli, e venne arrestato nel 1983. L'editore trascorse in carcere tredici mesi, ma nel frattempo l'attrice presentò le carte del divorzio. "Io ero nel pieno della mia carriera – raccontò nel 2018 l'attrice intervistata da Peter Gomez al programma 'La Confessione' – Improvvisamente notai che tutto intorno a me era diverso, anche sul set. Mio marito ridicolizzava quell'elenco della P2 e negava completamente: quando gli ho chiesto di cosa si trattasse, mi ha risposto: 'Cosa ne so, si tratterà di un club di amici, figurati se io sto con il compasso e i cappucci in testa'. Mi disse: 'Io non accetto critiche da nessuno, meno che mai da te: se ti va è così, altrimenti la porta è là'. Mi sono sentita tradita nella fiducia. Mi aveva detto solo bugie. Ma non riesco nemmeno a definirlo un bugiardo: viveva in una realtà inventata alla quale finiva per credere anche lui, che poi era la cosa più pericolosa". Dopo la separazione, il destino portò Eleonora sul set di 'Sapore di Mare 2' dove incontrò l'attore Massimo Ciavarro, che recitava il ruolo di Fulvio Comanducci. Tra i due – che per esigenze di copione amoreggiano nel film – scoccò la scintilla. "Non la conoscevo, ma avevo visto sue foto. Mi piaceva tantissimo. Ero imbarazzatissimo ma mi colpirono le sue parole, mi disse di giocare e ridere", racconterà anni dopo Ciavarro, parlando del loro primo incontro. La passione li travolge ma Eleonora Giorgi è ancora troppo esposta a livello mediatico – a causa della vicenda di Rizzoli e del divorzio – per godersi il suo nuovo amore alla luce del sole. Dopo avere finito le riprese di 'Vediamoci Chiaro' (1984) Giorgi decise di prendere le distanze dalla scena pubblica per fare calmare le acque. I guai giudiziari dell'ex marito, infatti, sembrarono condizionarla e l'attrice si rifugiò con Ciavarro in campagna, dove visse due anni lontano da tutto e tutti tra animali e vita campestre. Ciavarro aprì un'azienda agricola e fino al 1986 la coppia rimase ai margini dello showbiz. Dopo avere recitato in 'Compagni di scuola' (1988) si parlò di possibile matrimonio per Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ma i due preferirono vivere la loro vita in campagna dove producevano olio e allevavano animali. "Preferivamo quello ai film", confesserà Ciavarro anni dopo. Alla fine del 1990 Eleonora rimase incinta e il 22 ottobre 1991 nacque Paolo Ciavarro, il suo secondo figlio. L'attrice si allontanò nuovamente dalla scena pubblica per crescere il piccolo Paolo e godersi l'amore del compagno al riparo dalle attenzioni di paparazzi e curiosi. A dieci anni di distanza dal loro primo incontro, si sposarono nel 1993. Le nozze furono private. Dopo il rito nuziale, l'attrice e Ciavarro tornarono alle loro occupazioni, in campagna, ancora lontani dai set ma molto attivi nell'imprenditoria agricola tra serre, giardini e animali. Tre anni dopo, senza troppo proclami, i due attori si lasciarono e nel 1996 divorziarono. La decisione, si scoprirà anni dopo, venne presa dall'attrice: "Tra noi è finita perché gli uomini dopo un po' tendono a darti per scontata e a metterti su uno scaffale". Per Giorgi il 1996 rappresentò il fallimento coniugale ma anche il ritorno in tv con due serie, 'Uno di noi' e 'Mamma, mi si è depresso papà', oltre a ricevere il Premio 'François Truffaut' alla carriera al Giffoni Film Festival. Nonostante l'addio, i due attori sono rimasti uniti, la stima e l'affetto reciproco non svanirono svanire. Si presentarono fianco a fianco alla consegna dei Nastri d'Argento nel 2006 e tornarono sul set insieme nel film 'Agente matrimoniale'. Nel 2009, quando Giorgi diresse il suo secondo film da regista, 'L'ultima estate', chiamò l'ex marito per sostenerla e il film venne prodotto insieme a Ciavarro. La fine della relazione ha segnato, però, l'attore, che di recente aveva confessato: "La nostra separazione è stata molto dolorosa. Dolorosa perché comunque avevamo fatto tanto insieme, debbo dire che ci ho messo del tempo per riprendermi. Sono stato parecchio male". Massimo e Eleonora sono rimasti legati grazie al figlio Paolo e in televisione si fecero vedere di nuovo assieme e in sintonia solo nel 2020, quando il figlio partecipò al 'Grande Fratello Vip'. I due attori furono ospiti di Domenica Live e a Barbara D'Urso Eleonora Giorgi confessò: "Ci siamo lasciati ma dopo tre anni gli ho supplicato di tornare insieme. Non avremmo dovuto lasciarci". "Siamo come fratelli", ha raccontato anni fa Massimo Ciavarro. Dopo il divorzio, Eleonora Giorgi è stata fidanzata fino al 2007 con lo scrittore Andrea De Carlo. La loro relazione è stata caratterizzata da una profonda connessione intellettuale e creativa. Giorgi ha spesso dichiarato che avrebbe voluto incontrarlo in un'altra fase della vita: "Se lo avessi conosciuto a 16 anni, avremmo viaggiato il mondo insieme. Mi ha dedicato tre libri. Voleva essere l'ospite d'onore della mia vita". In seguito l'attrice ha scelto di vivere da single. Eleonora Giorgi ha avuto altri flirt meno noti. Come quello con il cantautore Pino Daniele: "Gianni Minà mi aveva mandato a intervistarlo per il programma 'Blitz'. All'epoca stavo con Angelo Rizzoli, arrivai con la scorta: dopo il concerto mi disse 'lasciali a terra e andiamo a cena, sali sul bus'. In quel momento, con i tamburi e le canzoni dal vivo, ho respirato quella libertà che mi mancava. Dopo la separazione ci siamo rivisti'". E con Massimo Troisi: "Con Carlo Verdone avevo appena girato 'Borotalco' – ricordava nel 2018 al settimanale 'Visto' -. Fu lui a a presentarmelo, a cena, a casa sua. Massimo è timido ma magnetico, delicato ma sicuro di sé, soffuso di grazia, di una lieve malinconia, ma pur sorridente e solare. Due anni dopo ci ritroviamo per caso, ospiti in un villaggio turistico in Costa d'Avorio. Massimo è allegro ed espansivo, ma resta per ore seduto all'ombra e io gli faccio compagnia; così, più da vicino, mi accorgo del ticchettio meccanico del suo cuore, che nel silenzio si fa più evidente: fra noi scoppia una passione improvvisa, breve e bruciante. Insieme ridiamo e ci raccontiamo mille cose e al ritorno siamo ancora amici. Poi ci si perde, io vado a stare in campagna mentre la sua carriera continua a crescere con successo, fra i film di Ettore Scola e i suoi". Eleonora Giorgi ha raccontato anche di aver avuto una storia con l'attore e regista statunitense Warren Beatty, subito dopo il successo con il film 'Borotalco' (1982) di Carlo Verdone. "All'epoca ero fidanzata con Warren Beatty – ha detto l'attrice in un'intervista – e una sera, a Los Angeles, andai al ristorante con lui, Jack Nicholson e Anjelica Huston. Dal tavolo vicino due ragazzi romani, ignorando del tutto quelle tre star, si fiondarono su di me per un autografo esclamando: 'Anvedi, c'è Nadia di Borotalco!'. Ancora oggi mi scrivono sui social degli studenti, all'estero con il programma Erasmus, che organizzano serate italiane a base di pizza e 'Borotalco'". (di Paolo Martini) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025