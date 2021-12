Eleonora Bianchini con la chitarra di Enrico Cresci e il piano di Paolo Iurich

Penultimo appuntamento per la kermesse di Prospettive Sonore – Orizzonti Jazz, sabato sera, con le vibrazioni jazz e bossa nova di Eleonora Bianchini e il suo Melodico Trio.Eleonora Bianchini, cittadina, cantante e musicista del mondo particolarmente attiva, ha da sempre rivolto la sua attenzione alla musica del Sud America, traendo ispirazione da quell’immenso multicolore universo e integrandolo nelle sue composizioni e nella sua attività internazionale di performer e didatta.In Italia, in Europa, in India, in Ecuador e negli Stati Uniti, la cifra stilistica di questa artista è caratterizzata dalla costante presenza di ritmi, melodie e armonie che richiamano gli stili e le tendenze della musica latinoamericana.Con Enrico Cresci e Paolo Iurich, la Bianchini propone un repertorio che alterna brani dei tre musicisti a grandi classici e nuove proposte cantate in portoghese, spagnolo, inglese ed italiano. Il paesaggio sonoro è lieve, dal carattere acustico, e insieme di forte intensità ritmica e comunicatività, nel solco della tradizione musicale sudamericana e tuttavia aperto al linguaggio della modernità. È questa la fonte d’ispirazione del gruppo, che attinge a quello sterminato e multicolore repertorio, integrandolo con brani e arrangiamenti originali.Cantante e compositrice, Eleonora Bianchini riesce a creare un’atmosfera calda e affascinante attraverso il suono della sua voce; nel 2016 è stata votata dai lettori di JAZZIT, Giornale Jazz Italiano, tra le prime 4 nella classifica “Best Italian Female Voice”.Ha frequentato il Conservatorio di Musica di Perugia e successivamente le Berklee Clinics durante l’Umbria Jazz Festival del 2002, durante le quali le è stata assegnata una borsa di studio per il prestigioso Berklee College of Music di Boston, dove si è esibita in numerosi eventi e concerti. Ha collaborato con artisti di fama e inciso per diversi progetti discografici.Enrico Cresci, chitarrista, bassista, cantante, compositore, vanta una quarantennale attività concertistica in Italia e all’estero con autori e interpreti di prestigio nazionale ed internazionale. In veste di autore è attivo da decenni nel campo della pubblicità, della documentaristica e, sporadicamente, nelle produzioni televisive e cinematografiche.Paolo Iurich, pianista e compositore, è uno dei migliori pianisti europei di musica latina. Ha suonato e registrato in ogni parte del mondo con artisti di altissimo profilo del pop, del jazz, della musica brasiliana, argentina e afrocubana. Da 20 anni è quotidianamente attivo in RAI in svariate produzioni.I biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita del circuito Viva Ticket, al costo di 10 euro, esclusi diritti di prevendita.L’appuntamento è per sabato 11 dicembre all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, con ingresso alle ore 20,30.Ultimo evento in programma per Prospettive Sonore, organizzata da Podere 55 Aps, in collaborazione con Regione Puglia, Fondazione Apulia Felix onlus, sabato 18 dicembre con Antonio Tosques Quartet, guest Rosario Giuliani.

