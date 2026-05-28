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El Shaarawy e Ludovica Pagani sono marito e moglie, le foto del rito civile

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(Adnkronos) – L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l'influencer Ludovica Pagani si sono sposati. Ieri il rito civile nella Capitale che li ha ufficialmente resi marito e moglie. A condividere la notizia la stessa coppia, sui propri canali social, con una serie di foto in bianco e nero della giornata. Completo scuro per lui, gonna lunga con spacco e blazer oversize bianchi per lei. Look accompagnato da un cappellino con veletta. (LE FOTO)  Dopo questa cerimonia intima, spiegano i neosposi, è tutto pronto per la grande festa di giugno. La coppia, 34 anni Stephan El Shaarawy e 30 anni Ludovica Pagani, sta insieme dal 2020. Lo scorso ottobre l'annuncio sui social della proposta di matrimonio da parte del calciatore, tra lacrime e sorrisi, durante una cena romantica.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Maggio 2026

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